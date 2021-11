"D'Iva", la sorpresa della "voce" di "Ok, il prezzo è giusto": "Non si è mai vista"

Sorpresa dal sapore amarcord per Iva Zanicchi nel corso del suo one woman show "D'Iva". La cantante ha ricevuto una sorpresa speciala da Raffaella Bragazzi, la storica "voce" di "Ok, il prezzo è giusto", il programma cult condotto proprio dalla Zanicchi per tredici anni, dal 7 gennaio 1987 fino al 30 giugno 2000, per circa 3000 puntate: "Come stai? - l'ha salutata la padrona di casa - spero tu sia invecchiata come me, anche se non ti sei mai fatta vedere".

Leggi Anche Musica e ricordi di vita, Canale 5 omaggia la diva Iva Zanicchi con due serate evento

Nel corso del siparietto, in cui è intervenuto anche il comico Andrea Pucci, Iva Zanicchi ha ricordato insieme a Raffaella Bragazzi alcuni aneddotti legati al celebre quiz, la conduttrice e cantante ha ammesso, a diversi anni di distanza: "Ora posso dirlo. Ho suggerito ai concorrenti ogni tanto. Anzi, l’ho fatto sempre!”, ha raccontato divertita. E sulla proposta di Berlusconi, che le aveva proposto di condurlo: "Gli dissi subito di no, perché sono una cantante e non ero intenzionata ad essere accostata a un quiz - ha raccontato - mio marito mi consigliò di sparare una cifra altissima per declinare con gentilezza, tuttavia lo incontrai ad Arcore e mi portò nel suo teatro, lì mi convinse".