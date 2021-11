Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi a Iva Zanicchi: "Sei una colonna della nostra tv"

"Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni". Si è aperta con queste parole la lettera di Pier Silvio Berlusconi per lva Zanicchi: durante lo show "D'Iva" condotto proprio dalla cantante in prima serata su Canale 5, l'ad di Mediaset ha voluto omaggiare Zanicchi con un messaggio di stima e affetto che ha lasciato senza parole "L'Aquila di Ligonchio".

"Con la tua simpatia e professionalità - ha proseguito Berlusconi - sei diventata una colonna portante della nostra tv e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Questa è l'occasione per dirti quanta stima ho di te. In te vivono tre valori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà. Per questo, cara Iva, celebrare su Canale 5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero"