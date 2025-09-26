Cristina D'Avena nuova sigla per "Captain Tsubasa": "Un inno per il mio pubblico"

Ho inserito una frase che sto facendo cantare al pubblico e sto facendo imparare al pubblico perché è un po' un nostro motto. Questa è una canzone che parla ovviamente di calcio, di passione, di sacrificio, di unione, di alleanza perché una squadra è alleanza, è forza perché i giocatori devono essere tutti uniti per fare bene, per avere una squadra importante e compatta. E così è il mio pubblico, io sono cresciuta con un pubblico che mi segue da sempre, da quando io sono piccola ed è diventato un pubblico molto compatto, molto importante che mi segue ai miei concerti, che si sono sposati, fatto figli e vengono con i figli, generazioni che continuano a cantare le mie canzoni. Allora io ho scritto questa frase che è "siamo noi, solo noi, non ci fermeranno mai, questo coro si alza in volo e nel cielo azzurro esploderà". È proprio una frase che ho dedicato al mio pubblico e che voglio che il pubblico faccia propria.