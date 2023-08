A Ferragosto la cantante ha postato la sua ormai tradizionale immagine in bikini per fare gli auguri ai propri fan e follower

Un modo di augurare ai propri fan una buona estate mostrando un lato di sé, quello più sexy, che spesso viene nascosto dall'immagine di regina delle sigle per bambini. E per stare sull'attualità, quest'anno la D'Avena ha deciso di mettersi in versione Barbie , con un bikini rosa fucsia in linea con i colori dominanti del film di Greta Gerwig. E il Ferragosto è diventato immediatamente ancora più bollente.

Per Cristina D'Avena da qualche anno lo scatto estivo in bikini è diventato un appuntamento tradizionale.

Cristina D'Avena ha inaugurato l'abitudine del post "bikinato" per Ferragosto ormai nel 2020 e i suoi fan sperano che ogni anno la tradizione si rinnovi. E anche per questo 2023 l'attesa non è andata delusa. "Ferragosto in Barbie Style... Vi penso... - ha scritto - Godetevi il sole!".

Inutile dire che non sono mancati i commenti negativi, di chi ha trovato eccessiva la foto perché troppo "provocante e sensuale", forse, per l'idea di qualcuno, non in linea con l'immagine che Cristina ha dato di sé in tutti questi anni. Critiche che lasciano il tempo che trovano e alle quali la D'Avena ha risposto con il silenzio.