Cristina D'Avena augura Buon Ferragosto in bikini e i fan sui social impazziscono

Pioggia di like, cuoricini e complimenti per Cristina D'Avena, che ha incendiato i social postando i suoi auguri per Ferragosto in bikini. A 57 anni (compiuti il 6 luglio) la cantante riesce sempre a scatenare la Rete quando mette in mostra la sua forma strepitosa e le sue curve morbide e sensuali. "Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po' di sole. Vi penso", scrive nella didascalia la regina di tante sigle televisive per bambini, condividendo uno scatto da Monte Carlo, dove sta trascorrendo le sue vacanze.