Cristina D'Avena è irresistibile in bikini e la Rete impazzisce 

Cristina D'Avena è diventata una vera e propria femme fatale Instagram 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 4 di 32 instagram 5 di 32 instagram 6 di 32 instagram 7 di 32 instagram 8 di 32 instagram 9 di 32 instagram 10 di 32 instagram 11 di 32 instagram 12 di 32 instagram 13 di 32 instagram 14 di 32 Cristina D'Avena durante il concerto-evento ufficio-stampa 15 di 32 Instagram 16 di 32 ansa 17 di 32 instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Quando Cristina D'Avena cantava la sigla di "Alla Scoperta di Babbo Natale" 21 di 32 ufficio-stampa 22 di 32 Cristina D'Avena instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 ufficio-stampa 25 di 32 Instagram 26 di 32 ansa 27 di 32 ufficio-stampa 28 di 32 Instagram 29 di 32 da-video 30 di 32 da-video 31 di 32 ufficio-stampa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Più gli anni passano e più Cristina D'Avena "scopre" il suo sex appeal e la sua irresistibile sensualità. La cantante, 56 anni, voce cult delle sigle di tanti famosi cartoni animati, ha nuovamente infiammato la Rete condividendo uno scatto super sexy in cui sfoggia il suo generoso décolleté in bikini. Non è la prima volta infatti che la nota artista bolognese fa il pieno di like sui social con immagini in cui mette in bella vista le sue forme mozzafiato.