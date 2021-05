Cristina D'Avena: "Porto il mondo dei cartoni animati in radio per far sognare un po'"

La D'Avena si è quindi aggiunta a Sabrina Bambi e Regina nel cast dello show di Fernando Proce, uno dei più amati della radio, in onda in radio e in tv (ch. 167 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per Cristina non si tratta di un'esperienza inedita ma di un ritorno a un vecchio amore. "Qualche anno fa avevo condotto una trasmissione per ragazzi su un'altra radio. Un appuntamento al weekend e poi una piccola rubrica ogni giorno dedicata al mio mondo. E poi ho fatto delle cose con la radio dell'Antoniano. La radio è sempre stata un mio pallino così quando si è prospettata questa opportunità per me è stato come realizzare un sogno e ho detto immediatamente sì. Inoltre è stato un po' come tornare a casa, visto che tutta la mia carriera è iniziata dagli studi Mediaset e la radio fa parte del gruppo. Poi Fernando è strepitoso, una persona positiva, coinvolgente".

Qual è il tuo ruolo?

Sono in onda tutti i mercoledì dalle 11 alle 12. Mi diverto, canto qualche canzone e poi faccio sfidare i cartoni animati. E la gente si accalora tantissimo, tornano bambini. I ragazzi sono super coinvolti, ci arrivano dei messaggi divertentissimi. I ragazzi possono prenotarsi, mandare messaggi, votare il proprio cartone preferito.

Qual è la magia dei cartoni animati?

Appena parli di un cartone animato si entra in una sfera della vita che aiuta a sopportare anche i momenti bui. E adesso abbiamo bisogno di leggerezza. E' necessario sorridere, liberare tutto quanto. Soprattutto i ragazzi, che hanno un macigno sulle spalle. Quindi ora che si vede un po' di luce cerco di portare un po' di leggerezza.

Di recente ti abbiamo vista in tv anche in una versione inedita, impegnata a ballare su Lady Gaga.

Quando mi hanno detto di fare Lady Gaga pensavo scherzassero. Ho avuto a disposizione tre ore di prove con la coreografa. Alla fine mi facevano un male le gambe... Però mi sono divertita tantissimo, mi piace mettermi in gioco.

Che programmi hai per il futuro?

Noi cerchiamo di trovare un po' di luce ma c'è tanta confusione. Non si capisce ancora bene cosa si possa realmente fare. Aspettiamo di giorno in giorno un po' di chiarezza per non rischiare di programmare delle date che poi andrebbero annullate. Quest'estate, con mille persone all'aperto, probabilmente qualcosa si potrà fare, ma comunque fino a quando non saremo sicuri aspettiamo.

