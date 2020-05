Courtney Cox si mette l'elmetto contro il coronavirus e... i calabroni killer!

Non sono tempi facili per Courtney Cox. L'attrice di "Friends" non è solo preoccupata di difendersi dal contagio da coronavirus, ma è preoccupatissima anche per l'arrivo del terribile "calabrone killer". E così, per difendersi, oltre alla mascherina, gira con un copricapo munito di maxi visiera di plexiglass. Un copricapo che ha sfoggiato durante la sua ospitata al popolare talk "Jimmy Kimmel Live".