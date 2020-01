Courteney Cox balla con la figlia per TikTok... come in una puntata di "Friends"

Sono passati più di 20 anni dall'episodio "The One With The Routine", ovvero "Lo spettacolo di fine anno, ma ai fan di "Friends" Courteney Cox ha voluto reglare un mini show in cui dimostra di sapersi "muovere" ancora con la stessa nonchalance di allora, quando ballava con Ross nella decima puntata dell'iconica serie. Pochi giorni fa infatti l'attrice ha postato su Instagram un video molto divertente in cui balla con la figlia Coco Arquette 15 anni per il suo debutto su TikTok. Una coreografia molto "complessa" che Courteney ha eseguito con abilità e destrezza scrivendo: "Vuoi vedere i tuoi figli perdere la pazienza? Fai TikTol con loro" e guadagnando un sacco di visualizzazioni.