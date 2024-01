Costantino Vitagliano: "Soffro di una rara malattia autoimmune"

Ospite a "Verissimo", l'attore Costantino Vitagliano rivela per la prima volta in televisione della malattia che l'ha colpito lo scorso novembre. "Soffro di una rara patologia autoimmune", racconta il primo tronista di "Uomini e Donne". "Ho una massa che mette in pericolo l'aorta quotidianamente e mi costringe a prendere farmaci". Vitagliano, 49 anni, confida l'agitazione per una diagnosi piombata all'improvviso all'apparenza senza sintomi. "Mi sono accorto perché mi sono rotto un tendine mentre giocavo sul divano con mia figlia Ayla", racconta Costantino.

Per quanto riguarda la terapia, Costantino Vitagliano rivela che sta seguendo delle cure mediche in assenza tuttavia di farmaci specifici per guarire da una malattia definitia "rarissima". "Ad oggi ci sono solo dei tentativi". Poi l'ex tronista racconta come è cambiata la sua quotidianità una volta uscito dall'ospedale. "Tutti i i giorni prendo dosi da cavallo di cortisone che mi da picchi di energia poi passo a momenti di forte stanchezza", spiega l'attore che poi confessa come da un giorno all'altro si "è spento l'interruttore". "Mi sono ritrovato in un'altra vita".