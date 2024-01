Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: "Due giorni prima della morte ci siamo detti ti amo per l'ultima volta"

"Due giorni prima della morte ci siamo detti ti amo per l'ultima volta". Ospite a "Verissimo", Arianna Mihajlovic rende omaggio al marito Sinisa, stroncato dalla leucemia a 53 anni il 16 dicembre 2022. "Non riuscivo a dirglielo per prima e ha detto ti voglio bene al nostro medico e amico Luca Marchetti", racconta la moglie dell'ex allenatore del Bologna. "Poi mi ha detto ti amo e io gli ho detto ti amo anch'io", le parole commosse di Arianna.

Nel salotto del tak show di Canale 5 Arianna Mihajlovic ricorda come lei e i loro 5 figli si sono stretti intorno a lui nelle ultime ore mentre le condizioni di salute peggioravano progressivamente. "Faceva fatica a respirare e ci siamo messi accanto a lui, l'ho tranquillizzato dicendo che mi sarei occupata dei nostri ragazzi, poi è morto". E aggiunge: "Eravamo convinti di vincere la battaglia contro la leucemia ma quando è ricomparsa sono crollata. Nell'ultimo mese sapevo che non c'erano più speranze ma non gli ho detto nulla". Infine Arianna racconta come sta affrontando il percorso per elaborare il lutto e come voglia omaggiare la memoria di Sinisa. "Un combattente".