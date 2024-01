Garrison Rochelle: "Ho ritrovato l'amore"

Nel salotto di "Verissimo" il coreografo Garrison Rochelle condivide la gioia per un periodo positivo nella sua vita caratterizzato da impegni professionali e da un nuovo amore. "Sembrava tutto finito, avevo detto stop alle telefonate", racconta l'ex insegnante di ballo di "Amici". "La vita però ci sorprende sempre, sto vivendo un periodo molto felice ma non voglio dire troppo per non rovinare il momento", confida Garrison che poi scherza sulle nozze.

"Se succede ti chiamo", dice in inglese Garrison rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin. Poi il coreografo americano guarda verso il pubblico e scandisce. "La vita non finisce a 68 anni ma è appena cominciata". Per anni nel talent show di Canale 5, l'ex insegnante di danza racconta come ci sia voluto del tempo per ritrovare la strada dopo l'uscita dal programma, un periodo reso ancora più difficile dal Covid. "Per 4 anni non mi sono fatto vedere, ho pensato di andare in pensione poi però ho riscoperto la passione per il musical", racconta Garrison Rochelle.