Max Biaggi dopo la storia con Eleonora Pedron: "Sono single per scelta"

Ospite a "Verissimo" l'ex campione di motociclismo: "Il cuore batte sempre ma per ora non sono conteso da nessuno"

Ospite a "Verissimo" l'ex campione mondiale di motociclismo Max Biaggi racconta la sua vita sentimentale dopo la fine della lunga relazione con Eleonora Pedron: "Mi è venuto spontaneo dire che il 50% del mio cuore sarà sempre con lei", dice Biaggi che per 11 anni è stato in coppia con la conduttrice ed ex Miss Italia e dalla quale ha avuto due figli. "Lei è stata una parte bellissima della mia vita, sono fortunato e oggi abbastanza sereno", afferma.

Nel salotto del talk show di Canale 5 il quattro volte campione del mondo nella classe 250, ironizza sul suo presente da single: "Devo forse dire che sono su piazza?", si domanda Max Biaggi che poi aggiunge: "Il cuore batte sempre ma al momento non sono conteso da niente e nessuno. Guardo cosa mi propone il tempo che verrà", dice lo sportivo romano che sul figlio maschio chiosa: "Sono protettivo, non ha una grande passione per le moto".