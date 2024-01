Manila Nazzaro annuncia le nozze: "Il 13 maggio io e Stefano ci sposiamo"

Fiori d'arancio per Manila Nazzaro e Stefano Oradei che nello studio di "Verissimo" annunciano il loro matrimonio. "Il 13 maggio ci sposeremo", afferma la speaker radiofonica che alla conduttrice Silvia Toffanin confida: "Ci eravamo ripromesse di raccontarci solo cose belle e mi trovo qui a condividere una cosa immensa e inaspettata". Nazzaro, che circa un anno fa ha chiuso la relazione con Lorenzo Amoroso, racconta come è arrivata la proposta del fidanzato di convolare all'altare: "Dopo mesi scarsi che ci frequentavamo non me l'aspettavo".

Manila Nazzaro ricorda la gioia per una proposta di nozze tanto inaspettata quanto reale. "Difficilmente riescono a farmi delle sorprese ma quella sera Stefano mi ha sconvolta e sono felice", spiega l'ex Miss Italia. E il futuro marito aggiunge: "Volevo fare la proposta immediatamente e poi ho fatto capitare la serata giusta", dice Stefano Oradei.