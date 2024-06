Il suo sogno era di "diventare il più bello di tutti e avere un sacco di soldi" e lo ha realizzato, come racconta lui stesso a Corriere della Sera, arrivando a guadagnare, proprio grazie alla sua immagine cifre stellari, che non riesce nemmeno a quantificare: "Basti dire che per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250 mila euro, che avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare... A un certo punto le richieste erano troppe, l'agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri (...) Solo con le chat telefoniche in un anno ho fatturato un milione di euro".