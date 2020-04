Coronavirus, il papà di Fiordaliso: "Mi sentivo annegare, avrei preferito morire io al posto di mia moglie"

Il coronavirus ha colpito da vicino la famiglia di Fiordaliso: la cantante è stata contagiata, così come sua sorella e i suoi genitori. La madre non ce l'ha fatta, mentre lei e il papà 91enne, Auro, è guarito.

"Mi sentivo annegare, ma ho capito che dovevo respirare lentamente per sopravvivere - ha raccontato l'uomo a "Live - Non è la d'Urso" - ho avuto quattro o cinque giorni l'ossigeno, ma quando mi hanno dimesso non sono uscito in barella come gli altri pazienti. Ho combattuto". Il signor Auro, poi, ha parlato del dolore per la perdita della moglie: "Non è giusto, io sono più anziano avrei preferito morire io che sono più anziano".