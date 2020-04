Fiordaliso guarita dal coronavirus: "Il tampone è negativo"

Qualche tempo fa, ospite del salotto di "Live - Non è la d'Urso", la cantante aveva raccontato che lei e i suoi familiari erano stati contagiati dal Covid-19. Purtroppo la mamma non è sopravvissuta, mentre lei, la sorella e il padre 91enne ne sono usciti indenni.

"NON HO POTUTO DIRLE ADDIO" - La cantante aveva raccontato che il dolore più grande è stato non poter restare vicino alla madre in fin di vita: "Ho accudito mia mamma per cinque giorni, poi se ne è andata e non l’ho più vista.. E intanto ero ammalata io, poi papà... mia sorella si è ammalata prima. Per undici giorni non ho sentito mia mamma, poi mi è arrivata una telefonata... Mia mamma mi ha detto: sto morendo. Non le ho potuto dirle neanche addio, il mostro fuori la porta di casa ci ha stravolto la vita".

IL DRAMMA FAMILIARE - Fiordaliso aveva reso partecipi i fan del suo dramma familiare anche sui social. "Maledetto covid-19. Ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita) mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. E' guarito vaff corona virus", aveva scritto qualche settimana fa.

Dalla Gioconda alla Statua della Libertà, tutti con la mascherina nelle opere d'arte contro il coronavirus IberPress News 1 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 11 di 11 IberPress News 10 di 11 IberPress News 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci La pandemia di coronavirus ha ispirato diversi artisti di tutto il mondo che si sono uniti in una campagna di creazione di manifesti e opere d'arte che elogiano operatori sanitari e sollecitano la responsabilità sociale. Tra i soggetti ci sono rivisitazioni della Gioconda e del'urlo di Munch, ma anche un'immagine del presidente Usa, Donald Trump. Tutti i personaggi raffigurati sono dotati di mascherina e, nel caso della Gioconda, anche di guanti, tutti dispositivi di protezione nella lotta al Covid-19. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News

Ti potrebbe interessare: