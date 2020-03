Adriana Volpe si racconta dopo il lutto: "La mia forza sono la famiglia e il pubblico"

Adriana Volpe è stata costretta ad abbandonare la Casa del "Grande Fratello Vip" a causa di un lutto familiare, ma sta trovando la forza di rialzarsi grazie alla sua famiglia e al pubblico che l'ha riscoperta dopo la partecipazione al reality. "Sono molto provata dalla morte di mio suocero, ma contenta di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per mia figlia Gisele", ha confessato a " Chi "

"SONO ENTRATA CON I BACI E SONO USCITA CON LA MASCHERINA" - L'ingresso e l'uscita dal "Grande Fratello Vip" sono avvenuti in due contesti molto diversi, anche se sono passati poco più di due mesi. "Quando sono entrata al GfVip ho salutato la famiglia e gli amici con abbracci e baci. Sono uscita indossando mascherina e guanti, circondata da persone a distanza di sicurezza, senza neanche poter vedere i loro volti. Le strade deserte e i negozi chiusi. Sembra una realtà parallela", ha dichiarato la conduttrice.

"IL VIRUS HA PORTATO VIA MIO SUOCERO" - Durante la sua permanenza nella Casa, infatti, ci sono stati grossi cambiamenti sia nella sua vita che nel Paese. "Sono entrata lasciando la mia bambina felice di trascorrere un po’ di tempo da sola con il papà. Circa due settimane fa sono stata travolta dalla notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero. Infine è precipitata sia la sua situazione che quella globale del virus che ce lo ha portato via. Ancora non trovo le parole", ha ammesso,

"IL PUBBLICO HA VISTO LA VERA ADRIANA" - Un percorso doloroso quello all'interno del reality, da cui però è scaturito anche del bene. "Mi avevano avvertita che la trasmissione ha il potere di svelare l’essenza dei concorrenti, nel bene e nel male. Ed è forse questo che mi ha convinta, volevo che il pubblico vedesse come esattamente sono", ha spiegato la conduttrice.

"NON RINUNCERO' PIU' AD ESSERE ME STESSA" - "Uscendo dalla Casa mi sono resa conto del calore e dell’affetto che la gente mi ha dimostrato. Vedo migliaia di braccia tese a soccorrermi, confortarmi. Credo che gli italiani abbiano potuto conoscere attraverso l’occhio del Grande fratello la mia parte più autentica. Mi sento confortata dal calore di quelli che mi scrivono", ha dichiarato la Volpe.

"Questa esperienza mi ha fatto capire che il primo obiettivo per me è la comunicazione autentica e vera. Che sia un programma di intrattenimento o un talk, un game show, non importa: non rinuncerò mai ad essere me stessa".

"VOGLIO MANDARE UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETA' " - In questo momento delicato anche lei, come personaggio pubblico, vuole fare la sua parte. "Vorrei essere portatrice di un messaggio di solidarietà. Noi personaggi dello spettacolo abbiamo una grande responsabilità perché abbiamo il privilegio di essere ascoltati", ha spiegato. "I miei fan, con la complicità di alcuni amici, hanno promosso il volo di un aereo virtuale per raccogliere fondi per l’ospedale Spallanzani di Roma. Che meravigliosa scoperta"

