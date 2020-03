"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe ringrazia gli ex coinquilini: "La vita può allontanarci, l'amore continuerà"

E' un toccante messaggio di ringraziamento quello che Adriana Volpe ha voluto indirizzare ai suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip attraverso un video pubblicato sui social: "GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile. La vita può allontanarci l’amore continuerà”.

La conduttrice ha abbandonato il reality pochi giorni fa annunciando ai compagni: "Ho fatto di tutto per rimanere e per credere nel messaggio che andrà tutto bene" e aggiungendo in lacrime: "Devo veramente uscire per il ruolo di mamma e moglie".

A convincerla ad uscire in realtà era stato l'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero Ernesto Parli, padre del marito Roberto, risultato positivo al coronavirus. L’uomo è morto purtroppo poche ore dopo l’uscita di Adriana dalla Casa.

Nel video postato sul suo profilo Instagram la Volpe ha raccolto i momenti più belli vissuti nella Casa, quelli soprattutto trascorsi con un gruppo di persone, tra cui Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese con i quali aveva stretto un ottimo rapporto e che aveva già detto di voler rivedere anche fuori dalla Casa.

Prima di andarsene Adriana era stata però abbracciata e salutata da tutti e aveva detto loro: "Siate forti e non mollate mai, io non l'ho fatto".

