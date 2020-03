Al "Grande Fratello Vip" Antonio Zequila complotta contro Antonella Elia

L’attore, con tono esausto, replica: “Così almeno ci liberi, lo spero proprio”. Antonella a quel punto se ne va e cerca l'appoggio di Denver: “Non se ne può più continui a sbraitare, stai zitto. Non ho resistito Denver, dovevo dirglielo fa sempre il maestrino”.

IL COMMENTO DI TERESANNA - Anche Teresanna si accorge del malumore di Zequila, vedendolo riordinare la cucina con il volto corrucciato: “Oggi ti vedo aggressivo, come mai? Cos’è successo?”. L’attore, senza rivelare i suoi pensieri, risponde secco: “Secondo me si confonde l’aggressività con l’educazione, è diverso. Qua ormai si capisce una cosa per un’altra”.

ZEQUILA E SOSSIO: RIVALITA' CONTINUA - La Elia non è l'unico "nemico" di Zequila all'interno della Casa. Antonio e Sossio non perdono occasione di stuzzicarsi e il resto del gruppo si diverte a provocarli. “Non capisco perché tu abbia identificato me come capo branco” dichiara Antonio, rivolgendosi all’ex calciatore. “Quando sono arrivato eri tu che ti vantavi di essere leader. Chi si pavoneggiava eri tu”, risponde Sossio. Antonio però respinge le accuse e chiude il discorso con una perla di saggezza: "Io sono un’aquila è diverso, le aquile volano i pavoni si pavoneggiano”.



