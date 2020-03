"Grande Fratello Vip", dagli inquilini una preghiera ai medici italiani

Come ormai da consuetudine i concorrenti del "Grande Fratello Vip" si ritrovano in giardino per stringersi la mano attorno al cartello. “Andrà tutto bene”. Nessuno impone a loro questo momento, ma sono gli stessi inquilini che sentono il bisogno di farlo. Questa volta le parole di speranza vanno a tutti i medici, a tutti gli infermieri, ai volontari, a tutti quelli che sono in prima linea ogni giorno a combattere contro il virus.