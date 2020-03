"Grande Fratello Vip", Paolo scoppia a piangere e Denver dice: "Bisogna essere positivi..."

La decisione di Adriana Volpe di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip ha inevitabilmente destabilizzato l’intero gruppo che prova a metabolizzare la scelta della compagna d’avventura. Tutti comprendono i motivi che hanno portato Adriana a maturare la decisione ma il suo abbandono ha segnato particolarmente i Vip, soprattutto quelli a lei più vicini. Licia si confida con Patrick, Paolo scoppia in lacrime e Denver in cucina dice ai suoi compagni per tranquillizzarli: "Bisogna essere positivi".

Licia, in veranda con Patrick e Paolo, ha come un'intuizione e la condivide con gli altri. In settimana Adriana le aveva chiesto di cantarle nuovamente la canzone di Arisa che aveva cantato in una delle prime settimane "La notte" e cita alcune strofe "Nella vita non ci sono nè vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà..." e solo ora capisce il vero motivo di quella sua richiesta. "E' come se lei avesse già in mente di andarsene...". Paolo non trattiene le lacrime e rassicura gli altri sul fatto che Adriana ha scelto di uscire per raggiungere la famiglia e non per aver ricevuto una brutta notizia. Ma ne saranno sicuri slo quando arriverà una conferm. Intanto tutti fanno un applauso rivolto a lei: "Vai Adri..." dice Ciavarro.

Divisi in più gruppi poi i concorrenti commentano a caldo la situazione, in cucina Denver cena insieme a Paola, Sara e Sossio, il modello è uno dei concorrenti che più ha stretto un legame con la showgirl e prova a tranquillizzare i compagni “bisogna essere positivi”. Paola è d’accordo con lui, le dispiace non aver potuto dare il suo supporto ad Adriana ma comprende perfettamente la sua decisione.

Paolo e Fernanda poi, in camera da letto, alternano brevi commenti a lunghi silenzi “sono preoccupato” dice Paolo che come la modella sembra accusare particolarmente l’assenza di Adriana, anche loro come Denver hanno condiviso emozioni e bei momenti con la showgirl nei due mesi insieme.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI