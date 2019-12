"Ciapet" è la nuova hit di Michelle Hunziker

Dopo il successo di “Michkere” Michelle Hunziker presenta la nuova hit “ Ciape​​​​t ”, che per l’occasione si avvale della collaborazione di Alborosie . L’obiettivo è quello di offrire spunti di riflessione su temi come il razzismo, senza rinunciare alla leggerezza della musica e del ballo. Infatti, con la Hunziker danzano tanti giovani ballerini amatoriali che hanno il piacere di divertirsi e far parte del progetto musicale. La direzione artistica è di J-Ax .

Al fianco della showgirl svizzera anche Alborosie (all’anagrafe Alberto D’Ascola), artista di origine italiana trasferitosi da anni in Gamaica. La sua musica è famosa in tutta il mondo e questa volta i suoni afro-dance arrivano fino allo studio di “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax appunto, in onda in prima serata su Canale 5.



Il brano, scritto da Danti e Valeria Palmitessa, è prodotto Simone Privitera e Yvess Agbessi. Il video, diretto da Samuel Pescuma e prodotto da Alberto Marin, si avvale inoltre della partecipazione straordinaria in un cameo di Tomaso Trussardi e di quella delle veline di “Striscia la Notizia” Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.



