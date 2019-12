Michelle Hunziker alle prese con la nuova edizione di "All together now"

La musica e il divertimento tornano protagonisti in prima serata su canale 5 con il programma "All together now". Alla guida dello show musicale Michelle Hunziker con J-Ax nelle vesti di capitano della variopinta e allegra giuria composta da 100 personaggi famosi.: una sorta di muro umano giudicherà a microfoni aperti e senza freni le performance dei concorrenti scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci