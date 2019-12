A "All Together Now" Don Giuliano fa ballare tutti con Eros Ramazzotti

Per affrontare il muro di "All Together Now" Don Giuliano ha scelto un brano molto particolare: "Più bella cosa" di Eros Ramazzotti. Un omaggio a Michelle Hunziker, a cui il cantante dedico' la canzone ai tempi del loro amore nel 1997. La sua esibizione ha convinto J-Ax e tanti altri vip del muro che si sono alzati a ballare per lui: il Don passa alla fase successiva.