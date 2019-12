"All together Now" riparte su Canale 5: "Sarà una edizione più coinvolgente"

" All together Now ", il game show musicale di Canale 5 , riparte da mercoledì 4 dicembre in prima serata. Al timone c'è sempre Michelle Hunziker con J-Ax presidente di giuria. I concorrenti saranno sottoposti al giudizio di 100 giudici al muro tra cui Crisitiano Malgioglio , Iva Zanicchi , Benji & Fede e Anna Tatangelo . "Sarà una edizione più bella e coinvolgente", racconta Michelle a " Tv Sorrisi e Canzoni ".

""Andremo in onda anche a Santo Stefano - continua Michelle - con una puntata a tema. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-Ax 'Baby, it's cold outside'. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra. Adoriamo entrambi il Natale e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa".



Una novità assoluto di questa edizione sono le sfide dirette che i migliori ogni puntata. La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c'è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni.

