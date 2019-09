Michelle Hunziker torna in tv con un nuovo look: "Mi taglio i capelli dopo 25 anni"

Da anni i telespettatori sono abituati a vedere Michelle Hunziker con i lunghi capelli biondi (sciolti o raccolti) e la riga centrale. Adesso le cose sono cambiate. "Dopo 25 anni ho deciso di tagliarmi i capelli", ha fatto sapere Michelle ai suoi follower. La conduttrice si prepara ad una stagione televisiva impegnativa: da lunedì sarà dietro al bancone di " Striscia " con Ezio Greggio, sarà al timone di " Amici Celebrities " e ritroverà J-Ax per " All Together Now ".

"Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante... ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità... il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto... e non ci dormo la notte 🤣", ha commentato la Hunziker su Instagram.



Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax! Insomma, sapete come siamo noi donne... i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio... sono cavoli amari per tuttiiiii🤣❤ Scherzo ovviamente 🙄 vi amo!