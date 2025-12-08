Logo Tgcom24
"Chi vuol essere milionario - Il Torneo", Filippo è il campione della prima puntata

Nella nuova edizione del celebre quiz, il concorrente ha avuto la meglio sugli altri sfidanti aggiudicandosi un montepremi di 100mila euro

08 Dic 2025 - 12:30
© Da video

Domande, suspense, tre aiuti, ma anche tante novità. Sono gli ingredienti della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario - Il torneo", che al termine della prima puntata ha visto Filippo da Lucca avere la meglio sugli altri sfidanti e aggiudicarsi un montepremi di 100mila euro.

La nuova formula del celebre quiz ha preso il via domenica 7 dicembre su Canale 5, con Gerry Scotti che ha esordito spiegando la prima fase del gioco. Dieci concorrenti si sono quindi misurati in quindici domande di cultura generale, dove a fare la differenza non sono solo le risposte esatte, bensì la velocità di reazione.
Solo i primi tre classificati hanno dunque potuto sedersi di fronte a Gerry Scotti, per iniziare la scalata verso il milione.

Ad aprire la seconda fase del torneo ci ha pensato Filippo da Lucca, che con grande preparazione e lucidità ha raggiunto il suo "livello paracadute" a 100mila euro. Il concorrente è poi scivolato davanti a una domanda relativa al Black Star of Queensland, uno zaffiro da 733 carati ritrovato negli anni Trenta da un dodicenne e utilizzato per un decennio come fermaporta prima di scoprire il suo reale valore.

Dopo aver risposto in maniera errata, Filippo ha dovuto lasciare il centro dello studio, consapevole di potersi aggiudicare i 100mila euro solo se gli altri due finalisti non avessero raggiunto o superato il suo traguardo.
A tentare la scalata si presenta Michele da Torino, il secondo classificato nella prima fase. Anche la sua strategia lo porta a posizionare il "livello paracadute" a 100mila euro, ma dopo aver utilizzato due aiuti nelle prime due domande, deve arrendersi al quarto quesito.

L'ultima a gareggiare è Valentina da Roma, che si ferma al quinto livello su una domanda relativa all'artista Banksy. Il suo errore consegna così la vittoria della puntata a Filippo, visibilmente emozionato nel ricevere l'applauso dello studio.

