"Chi vuol essere milionario - Il Torneo", Filippo è il campione della prima puntata

Domande, suspense, tre aiuti, ma anche tante novità. Sono gli ingredienti della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario - Il torneo", che al termine della prima puntata ha visto Filippo da Lucca avere la meglio sugli altri sfidanti e aggiudicarsi un montepremi di 100mila euro.



La nuova formula del celebre quiz ha preso il via domenica 7 dicembre su Canale 5, con Gerry Scotti che ha esordito spiegando la prima fase del gioco. Dieci concorrenti si sono quindi misurati in quindici domande di cultura generale, dove a fare la differenza non sono solo le risposte esatte, bensì la velocità di reazione.

Solo i primi tre classificati hanno dunque potuto sedersi di fronte a Gerry Scotti, per iniziare la scalata verso il milione.