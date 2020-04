Chelsea Handler mostra come creare una mascherina con il reggiseno

Anche negli Stati Uniti il governo sta invitando i cittadini a proteggersi il volto nei luoghi pubblici, così la comica Chelsea Handler ha pubblicato sui social un tutorial per realizzare una mascherina con un reggiseno. "Per quelli di voi che hanno bisogno di una mascherina ma non l'avete, potete crearne una con il reggiseno", ha spiegato ai suoi follower.

Una trovata bizzarra, ma che risponde a tutte le indicazioni consigliate dai centri per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le maschere possono essere fabbricate con materiali quotidiani e reperibili in casa e devono essere aderenti al volto. Devono inoltre permettere una normale respirazione e poter essere lavate in lavatrice.

La conduttrice americana è quindi venuta in soccorso dei suoi follower, condividendo un breve video-tutorial per poter uscire in tutta sicurezza, ricordando sempre di abbandonare la propria abitazione solo per necessità, di rispettare le distanze di sicurezza e di lavarsi spesso le mani.

