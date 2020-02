Cecilia non si presenta in puntata, ma lascia un messaggio per Carlo: "Non rincorro nessuno"

"Non rincorro nessuno". E' questo il motivo per cui Cecilia non si è presentata durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne". Queste alcune delle parole scritte per Carlo e lette da Maria De Filippi. "Mi dispiace molto", la risposta a caldo del tronista che però ha aggiunto: "Avrei preferito che me ne avesse dette due subito la scorsa puntata, invece di non presentarsi oggi".

La corteggiatrice non sarebbe andata in studio perché, durante la puntata precedente del torno classico, Carlo l'ha accusata di essere costruita e poco sincera in esterna. Questa affermazione sembra aver ferito Cecilia che ha deciso di rimanere a casa: "Non sarò io a venire in puntata per spiegare cosa mi abbia fatta rimanere male - ha scritto la corteggiatrice che ha poi concluso - l'interesse però c'è".