Mercoledì 14 ottobre in prima serata torna Il Volo con “Uno per Tutti”

Ospiti della prima serata Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella. Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.