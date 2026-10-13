Mercoledì 14 ottobre in prima serata torna Il Volo con “Uno per Tutti”

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Mercoledì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna Il Volo con “Uno per Tutti”, il grande appuntamento dedicato alla musica, dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova. Novità assoluta di questa edizione sarà Il Volo alla conduzione: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si alterneranno nel ruolo di conduttori. Ognuno di loro, infatti, condurrà una delle tre serate affiancati da tre partner d’eccezione. La prima puntata sarà condotta da Piero Barone e Amadeus.
Ospiti della prima serata Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella. Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.