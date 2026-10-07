"Caduta Libera", la campionessa Sara vince 260mila euro e in totale supera i 440mila euro

Sara Prati si aggiudica una nuova vincita record a "Caduta Libera" nella puntata di martedì 6 ottobre. La campionessa, superando il gioco finale de "Le 10 Botole" si è aggiudicata 260 mila euro, la cifra più alta vinta in una sola puntata da quando il game show è in onda. Dopo dieci puntate sulla botola centrale, il montepremi totale vinto da Sara è di 440mila euro.
La docente di matematica della provincia di Alessandria, laureata in Matematica e Scienze Politiche, è diventata campionessa nella puntata del 27 settembre ed ha proseguito il suo percorso fino al 4 ottobre in cui ha battuto il primo record, vincendo 170mila euro. Con la vittoria di ieri Sara porta così il suo bottino complessivo a 440mila euro e si conferma protagonista della nuova edizione di "Caduta Libera".
"Non so neanche se sono io in questo momento" commenta felice la vincitrice. "Ti senti bene? È un'emozione difficile da raccontare perché Sara è fortissima! Posso dire che rappresenti al meglio tutte le professoresse che in Italia ogni giorno portano cultura e insegnamenti ai nostri ragazzi" conclude Max Giusti.