"Caduta Libera", la campionessa Sara vince 260mila euro e in totale supera i 440mila euro

La docente di matematica della provincia di Alessandria, laureata in Matematica e Scienze Politiche, è diventata campionessa nella puntata del 27 settembre ed ha proseguito il suo percorso fino al 4 ottobre in cui ha battuto il primo record, vincendo 170mila euro. Con la vittoria di ieri Sara porta così il suo bottino complessivo a 440mila euro e si conferma protagonista della nuova edizione di "Caduta Libera".