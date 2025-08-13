"Fragili 2" torna su Canale 5: nuove emozioni e conflitti generazionali

La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri. "Fragili 2" torna con episodi ancora più intensi ed emozionanti. I protagonisti della nuova stagione, giovani e adulti, continuano a vivere e affrontare le proprie fragilità, nella cornice sempre più familiare del Casale, tra ritorni inattesi, nuovi amori e relazioni messe alla prova.