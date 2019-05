Caltagirone-Prati, il bimbo che dovevano adottare non si chiama Sebastian ed è stato usato

“Domani ci sarà la mamma del piccolo Sebastian, che non si chiama così ed è stato usato, che ci ha scritto per raccontare la verità”. Così Barbara d’Urso parla delle anticipazioni della prossima puntata del programma serale “Live – Non è la d’Urso” nello studio di “Pomeriggio Cinque”.



Sebastian è uno dei bimbi che Pamela Prati e Mark Caltagirone, il fidanzato che ormai è accertato non esista, avrebbero dovuto adottare. Il bimbo è stato mostrato anche in tv ma la mamma vuole spiegare che si tratta di suo figlio e non c’entra nulla con la presunta adozione: la sua identità non sarà comunque rivelata per proteggerne la privacy.