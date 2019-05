Finisce in lacrime l’intervista a Pamela Prati: si commuove anche Silvia Toffanin

Finisce in lacrime l’intervista di Silvia Toffanin a Pamela Prati durante l’ultima puntata di “Verissimo” andata in onda sabato. A piangere è la showgirl: “Questa volta piangi con le lacrime, l’altra volta non c’erano”, commenta la conduttrice e padrona di casa, che sottolinea come anche la manager Eliana Michelazzo avesse pianto senza lacrime in studio. Toffanin però non riesce a fare a meno di emozionarsi: con gli occhi lucidi anche lei, commenta la storia “terribile” nella quale potrebbe essere finita Prati come vittima di un raggiro che la vede legata a un uomo inesistente, Mark Caltagirone. “Se eri in una setta o eri plagiata mi dispiace molto”, spiega Toffanin, “Ma ora basta, se vuoi sei fuori”.