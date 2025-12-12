"Caduta Libera", il campione Enrico vince 96mila euro al gioco finale

Nel "Sei vincente" il concorrente è riuscito a raggiungere la sestina di risposte e aggiudicarsi il montepremi
© Da video
A "Caduta libera" il campione Enrico vince 96mila euro nella puntata di giovedì 11 dicembre. Il concorrente, arrivato al gioco finale "Sei vincente" è riuscito a completare la scalata che lo ha portato a completare la sestina di risposte corrette, aggiudicandosi il montepremi finale.
Enrico Villanova, 36enne di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, lavora nel marketing ed è un campione di lunga data del game show di Canale 5. Il concorrente aveva già partecipato alla trasmissione sotto la conduzione di Gerry Scotti, per poi ripresentarsi nella nuova edizione della trasmissione, ora presentata da Max Giusti con Isobel Kinnear.
"Hai vinto 96mila euro - è stato il commento di Giusti -, che si accumulano ai 42.500 che avevi già conquistato. Arrivi a 138.500 euro: questo applauso del pubblico è per te. Sei stato bravissimo, è un grande privilegio poter regalare una grandissima emozione a noi e poter dare a te l'opportunità di farci capire quanto è importante essere padroni della nostra lingua, avere una buona preparazione essendo così giovani e partire per il tuo futuro con una cifra così importante".