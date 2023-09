"Caduta libera - I migliori", in prima serata il game show condotto da Gerry Scotti

Domenica 24 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva "Caduta Libera – I Migliori", condotto da Gerry Scotti.

Un nuovo meccanismo di gioco – con l’introduzione del punteggio e della classifica - per questo super torneo che avrà per protagonisti un Campione del game show, sulla botola centrale, e 10 sfidanti suddivisi in 5 categorie: due Vip, due Comici, due Chef, due Speaker Radiofonici e due Campioni senza portafoglio.