"C'è posta per te", Stefano De Martino è il regalo di Emanuela per i genitori che l'hanno supportata durante la malattia

Stefano De Martino ha aperto la seconda puntata dell'edizione 2024 di "C'è posta per te". Il ballerino e conduttore televisivo è stato il regalo di Emanuela per i genitori Luigi e Petra che le hanno dato sostegno durante la malattia.

Seduta di là della busta, la ragazza mostra ai genitori la coroncina, un loro regalo. "Mi ha salvato la vita, l'ho presa dall'armadio quando ho capito che finalmente ero guarita dal linfoma non Hodgkin", spiega Emanuela che desidera anche chiedere scusa per le sfuriate nei confronti dei suoi cari mentre seguiva i cicli di chemioterapia e radioterapia. "Non riesco a dimenticare i vostri occhi tristi quando me la prendevo con voi per la mia malattia".

Poi la sorpresa ai genitori: dalla scalinata scende Stefano De Martino che prende posto tra i suoi fan Petra e Luigi. "Quando ci capitano i dolori ci chiediamo perché succedono proprio a noi ma non ci facciamo la stessa domanda quando capitano cose belle", dice De Martino che poi si rivolge a Emanuela: "Io non so il perché del tuo male però so il perché di tutto questo bene. L'amore dei genitori è l'unica cosa che non meriteremo mai ma ce l'abbiamo". Infine la ragazza promette ai genitori di godersi la vita insieme e chiede loro di essere meno apprensivi in futuro.