"C'è posta per te", Adriana e Joselita sorprendono la nonna con gli attori di "Terra amara"

L'edizione 2024 di "C'è posta per te" si apre con gli attori di "Terra amara", chiamati in trasmissione dalle nipoti Adriana e Joselita per fare una sorpresa alla nonna Giuseppina, rimasta da poco vedova.

"Dalla morte del nonno mi sono chiusa in me stessa in maniera egoistica e non mi sono occupata di te. Avrei voluto starti più vicino, come tu meriti, perché sei speciale", inizia Adriana. "Tu lo sai che tra le due io sono la più timida e la più emotiva, ma stasera vorrei dimostrarti tutto l'amore che provo nei tuoi confronti", le fa eco Joselita, prima dell'entrata in scena di Murat Ünalmış, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş.

I tre, che nella soap opera turca dei record interpretano rispettivamente i ruoli di Demir, Müjgan e Yılmaz, abbracciano la donna e le offrono i biglietti per un viaggio. "Vado dove stanno loro", risponde subito emozionata Giuseppina.