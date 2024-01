Il format del programma

Un successo internazionale quello di "C’è posta per te”. Il format originale è stato infatti esportato in oltre 24 nazioni tra cui: Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e Usa. Il programma che per 26 edizioni ha incollato davanti alla tv milioni di telespettatori è da sempre incentrato su storie vere della gente comune. Storie appassionanti, commoventi, travolgenti, emozionanti, avvincenti e spesso anche divertenti che vedono protagonisti padri, madri, fratelli, sorelle, fidanzati, nonne, nonni ed amici che mandano la posta per cercare di ricucire una situazione che sembra irrisolvibile, per riallacciare relazioni perse da anni, per ritrovare una persona cara o un amore di gioventù, per dire semplicemente "grazie", "ti amo" o "ti voglio bene", parole che spesso nella vita di tutti giorni non si riescono a dire o non se ne ha il coraggio.