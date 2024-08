"C'è posta per te", le migliori sorprese della stagione

Spazio anche alla musica, ovviamente. Oltre ad Arisa, protagonista di una gag con Alessandro Siani, altre voci illustri del panorama italiana sono state Giorgia ed Elisa. La prima è arrivata in studio con il marito Emanuel Lo per aiutare Dario a chiedere alla fidanzata Giorgia di sposarlo: una promessa che il giovane aveva fatto al "suocero" prima della sua scomparsa. Elisa, invece, ha partecipato all'ultima puntata per supportare Sara a chiedere scusa a suo marito Paolo. Elisa è scesa dalla scalinata intonando "Anche fragile", un brano che per Paolo ha un grande significato. "Mi spezzi tutte le volte" dice Paolo alla cantante che ammette di "rivedersi molto in lui". "Non sono bravissima con le parole, anzi sono una frana. Ho imparato che non importa, che bisogna fare quello che si può, anche fragile va bene, non dobbiamo essere dei supereroi specie davanti ai nostri figli. Mi sembra di capire che avevi una mamma stupenda, ti ha trasformato in un grande uomo" ha detto la cantante consegnando a Paolo due regali: un certificato di adozione di due alberi che verranno chiamati col nome dei suoi genitori e un voucher per un viaggio da poter fare presto con sua moglie e le sue due bambine.