"C'è posta per te", Massimiliano Caiazzo di "Mare Fuori" aiuta Natasha a sorprendere il fratello Gianluca

Massimiliano Caiazzo è tra gli ospiti della puntata del 2 marzo di "C'è posta per te" 2024. L'attore che nella serie televisiva "Mare fuori" interpreta Carmine Di Salvo, aiuta Natasha a fare una sorpresa al fratello Gianluca. La morte dei genitori, a distanza di pochi mesi di distanza, ha provocato un dolore in entrambi ma la donna, sposata e con una figlia, teme che il ragazzo andato a vivere coi nonni si chiuda troppo in sè stesso con la sua sofferenza.

"Forse tu non sai che per me non sei solo un fratello ma la persona più importante della mia vita. Ti chiedo scusa perché dopo la morte dei nostri genitori avrei voluto darti di più, mi stringe il cuore saperti solo in quella cameretta con il tuo cane", afferma Natasha. "Come sorella maggiore sono pronta a prendermi anche le tue sofferenze".

Dalla scalinata entra quindi Massimiliano Caiazzo che va ad abbracciare Gianluca. Lui e i genitori avevano l'abitudine di guardare insieme la serie tv che annovera tra i protagonisti anche il 27enne attore campano. "Il legame che avete tu e tua sorella è la prova che i vostri genitori vi hanno investito di un'onda d'amore incondizionato", dice l'attore che poi regala a Gianluca una chitarra, un "punto di partenza" per tornare a sorridere.