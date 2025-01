Sabato 1 febbraio in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce la quarta puntata di "C'è Posta per Te". Questa settimana in studio due sorprese speciali che coinvolgono l'amatissimo e istrionico mattatore della tv Paolo Bonolis. E poi chi manda la posta al grande protagonista della canzone italiana Al Bano?