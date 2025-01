"C'è posta per te", Alvaro Morata aiuta Martina a stupire il fidanzato

Morata fa il suo ingresso in campo e va ad abbracciare un incredulo Matteo. "Hai preso il toro per le corna e questo conta di più che vincere 3 mondiali o la Champions League", spiega il capitano della Nazionale spagnola laureatosi campione d'Europa 2024. "Ora hai un nuovo ammiratore, sono contento che tifi Milan perché quando scenderò in campo e indosserò la maglia ricorderò che daresti la vita per amore. Spero che insieme a Martina sarete felici per tutta la vita e che avrete bambini bellissimi", aggiunge mentre consegna la maglia con cui ha segnato il suo primo gol in Serie A e un modellino di San Siro. Poi Matteo autorizza l'apertura della busta.