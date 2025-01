"C'è posta per te", Annalisa è la sorpresa di Alessandra e Marica ai genitori della loro amica

"Promettiamo di fare tutto quello che avrebbe voluto fare Melania per loro", scrivono le ragazze che si presentano nel programma di Maria De Filippi anche per chiedere scusa di non aver consolato i genitori dell'amica nei giorni del lutto. Alessandra ricorda l'ultimo incontro con la giovane che si era presentata al centro commerciale insieme al fidanzato Vincenzo poche ore prima che l'auto su cui viaggiavano andasse fuori strada spezzando le loro vite. "Mamma Laura mi ha abbracciato, ha asciugato le lacrime e ci ha accolte nella stanza della nostra amica dove abbiamo preso dei ricordi. Melania e suo fratello Ciro hanno avuto i genitori che hanno sempre desiderato, noi non siamo riuscite a fare molto per voi ma vi ringraziamo per l'amore dimostrato e per la forza di andare avanti", dicono.