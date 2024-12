Torna "C'è posta per te", il people show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi

A consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini di "C'è posta per te": Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette - a volte varcando i confini dell’Italia, per rintracciare i destinatari delle missive e invitarli in studio. Ideato da Maria De Filippi con Alberto Silvestri, il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è di Paolo Carcano.