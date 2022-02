"C'è Posta per Te", Luciana Littizzetto scrive ad Alex Belli e Francesca Cipriani

L'uragano Luciana Littizzetto è tra gli ospiti della quinta puntata di "C'è Posta per Te". In particolare, la comica torinese è protagonista di un divertente siparietto che vede anche la partecipazione di due ex inquilini dell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip": Alex Belli e Francesca Cipriani, accompagnata dal fidanzato Alessandro Rossi.

A loro Littizzetto decide di inviare la posta per capire come si riesce a mantenere vivo un rapporto. "Non servono gli imprenditori che fanno regali costosi. Bastano tortellini e piadina: minima spesa e massima resa", scherza il ragazzo di Cipriani. "Io sono per la coppia aperta", fa eco Belli.

Per loro, inoltre, la comica pensa a dei regali ad hoc: una collezione di foglie per l'ex attore di "Centovetrine", un diadema di tortellini per l'ex vincitrice de "La Pupa e il Secchione" e un caschetto personalizzato per il suo fidanzato.