"C'è posta per te", Gianmarco prova a ricucire il rapporto con la ex Flavia

L'uomo vuole scusarsi per gli errori commessi in passato e spera in un ritorno di fiamma

A "C'è posta per te", il people show di Maria De Filippi, va in scena la storia di Gianmarco che tenta di recuperare il rapporto con la ex fidanzata Flavia. Dopo anni di alti e bassi, la rottura sembra definitiva ma l'uomo si presenta convinto che un breve ritorno di fiamma, durato un paio di settimane, possa essere il presupposto per ripartire. "La prima cosa che voglio dirti è scusa per quello che ti ho fatto e per come ti ho fatta star male", esordisce il 28enne.

Gianmarco vuole chiedere perdono anche ai genitori di Flavia che però non accettano l'invito. "Ho voglia di costruire una famiglia insieme a te", dice l'uomo. All'origine della rottura c'è la fine della convivenza, nata per la mancanza di un allaccio del gas: Gianmarco torna a vivere il padre ma inizia una vita "da single" uscendo con gli amici e sentendo altre ragazze via chat sui social. "Dice che ora è cambiato e non frequenta più nessuno ma da fonti certe so che non è così", dice la donna. "Per te io venivo sempre dopo tutto, non abbiamo mai fatto vacanze insieme perché dicevi che eri troppo impegnato col tuo ristorante, poi però sei andato a Mykonos in pieno luglio".