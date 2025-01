Esordio eccellente per la nuova stagione di "C'è posta per te". Il people show di Maria De Filippi ha fatto segnare una share del 31.30% (il miglior esordio in share dal 2002) pari a 4 milioni 833 mila telespettatori (share del 33.04% sul target commerciale 15-64 anni). Alle ore 22:38 i telespettatori sintonizzati sulla trasmissione erano 5 milioni 835 mila mentre alle ore 24:04 la share è salito al 37.72%. "C'è posta per te" conquista anche il pubblico più giovane: sul target 15-19 anni la share vola al 43.34% mentre sul target 15-34 anni la share è del 36.62%