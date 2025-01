"C'è posta per te", Dusan Vlahovic è il regalo di Enza per i nonni che l'hanno cresciuta

Enza rende omaggio ai nonni per i valori trasmessi e per quell'impegno a non far mancare mai nulla nonostante le difficoltà, come i "tozzi di pane a pranzo o il brodo caldo a cena che venivano distribuiti sempre prima ai nipoti". La ragazza chiede quindi ai suoi nonni di chiamarla per ogni necessità senza mai più dire "scusa per il disturbo".